Дуда попередив про реальні наміри Росії

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Президент Польщі заявив, що ключем до забезпечення безпеки євроатлантичного регіону є зв'язки між Європою і Північною Америкою

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія являє собою найсерйознішу загрозу глобальному миру. Про це він сказав у своєму виступі під час останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві.

«Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму та військова інтервенція в Україні в 2014 році показують, які реальні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі робити замахи при використанні хімічної зброї на території держав НАТО і втручатися в демократичні процеси», - підкреслив президент Польщі, якого цитує Польське радіо.

За словами Дуди, другою серйозною загрозою є дестабілізація ситуації на південних кордонах НАТО, де діють терористичні угруповання, які загрожують всій Європі.

Президент Польщі заявив, що ключем до забезпечення безпеки євроатлантичного регіону є зв'язки між Європою і Північною Америкою. Дуда підкреслив, що необхідно прагнути до зміцнення цих зв'язків, а також зазначив, що найкращою інвестицією США в світі є стабільність і безпека в Європі.

«Для всіх нас важливий розвиток політики безпеки і оборонного співробітництва в Євросоюзі, а також розвиток співробітництва ЄС з США. Зміцнення обороноздатності європейських держав розширює можливості всього Північноатлантичного альянсу, в тому числі США», - зазначив Дуда.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відносини Польщі з Росією складні через Смоленську трагедію та військову агресію в Україні.