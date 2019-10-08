Два десятки пасажирів авіакомпанії Wizz Air не змогли вилетіти з Риги до Києва



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Два десятки пасажирів авіакомпанії Wizz Air не змогли вилетіти з Риги до Києва Фото: Олександр Глущенко

Пасажири прибули до аеропорту вчасно

Близько двох десятків пасажирів авіакомпанії Wizz Air не змогли вилетіти з Риги до Києва.

Про це повідомив медіа-експерт Олександр Глущенко на своїй сторінці в Facebook.

«20 громадян України просто помахали ручкою літаку, який відлетів на Київ, тому що в ризькому аеропорту працює в годину пік один пункт контролю з 8!!! Ніхто ні за що не відповідає! Крайніх немає! Начальства немає!Пишіть заяву! Розглядати будемо 14 днів. Проблеми пасажирів, які не полетіли з вини служб аеропорту - нікого не хвилюють!», - написав Глущенко.

В коментарях він зазначив, що прибули до аеропорту вчасно.

«Нас 20 чоловік всі були за 2-3,5 години! Перед нами закрили двері до виходу літака і прибрали трап», - пояснив медіаексперт.

Як зазначають у коментарях пасажири, ще 40 чоловік не полетіли з Риги до Німеччини з тієї ж причини.

На сайті аеропорту Риги зазначається, що літак вилетів на 15 хвилин пізніше запланованого.

Варто зазначити, що літак уже прилетів до Києва. На сайті аеропорту «Київ» зазначається, що літак прилетів на 15 хвилин раніше.