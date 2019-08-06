Два літаки повернулись в аеропорт Цюриха після влучання блискавок



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Хоча пілоти не виявили пошкоджень, вони все ж вирішили летіти назад в Цюрих

Одразу два літаки були змушені повернутися в аеропорт Цюриха після того як в них невдовзі після зльоту влучили блискавки.

Про це повідомляє Euronews.

Через грозу над аеропортом рейс авіакомпанії Swiss в Амстердам почався з більш ніж 90 хвилинним запізненням. Незабаром після зльоту в літак з 165 пасажирами вдарила блискавка.

Хоча пілоти не виявили пошкоджень, вони все ж вирішили летіти назад в Цюрих. Зазначається, що це нормальна процедура після удару блискавки. А321 знову приземлився в Цюриху через 40 хвилин після старту.

Через кілька годин знову вдарила блискавка – вже в інший літак. Рейс LX2084 в Лісабон був заповнений 158 пасажирами. Літак також приземлився в аеропорту вильоту через трохи більше 40 хвилин.

Пасажирів обох рейсів перевели в інші літаки.

В аеропорту кажуть, що влучання блискавки у літак не є неординарним явищем. Однак досить рідко стається так, щоб за день блискавки влучали в два літаки.