  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Два літаки повернулись в аеропорт Цюриха після влучання блискавок

    • Розсилка
    Два літаки повернулись в аеропорт Цюриха після влучання блискавок

    Хоча пілоти не виявили пошкоджень, вони все ж вирішили летіти назад в Цюрих

    Одразу два літаки були змушені повернутися в аеропорт Цюриха після того як в них невдовзі після зльоту влучили блискавки.

    Про це повідомляє Euronews.

    Через грозу над аеропортом рейс авіакомпанії Swiss в Амстердам почався з більш ніж 90 хвилинним запізненням. Незабаром після зльоту в літак з 165 пасажирами вдарила блискавка.

    Хоча пілоти не виявили пошкоджень, вони все ж вирішили летіти назад в Цюрих. Зазначається, що це нормальна процедура після удару блискавки. А321 знову приземлився в Цюриху через 40 хвилин після старту.

    Через кілька годин знову вдарила блискавка – вже в інший літак. Рейс LX2084 в Лісабон був заповнений 158 пасажирами. Літак також приземлився в аеропорту вильоту через трохи більше 40 хвилин.

    Пасажирів обох рейсів перевели в інші літаки.

    В аеропорту кажуть, що влучання блискавки у літак не є неординарним явищем. Однак досить рідко стається так, щоб за день блискавки влучали в два літаки.

     

    Читайте також
    Швейцарія атмосферне явище літак аеропорт надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ