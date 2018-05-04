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    Двох росіян не пустили в Україну за відмову зняти георгіївську стрічку з валізи

    На прохання прикордонників зняти заборонену символіку громадяни РФ відреагували негативно
    У четвер прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку. Про це повідомив спікер Держприкордонслужби Олег Слободян. Зокрема, він розповів, що З травня ввечері до аеропорту «Бориспіль» із Мінська прилетіли двоє молодих людей, чоловік
    • Сьогодні, 09:18
    • Розсилка

    На прохання прикордонників зняти заборонену символіку громадяни РФ відреагували негативно

    У четвер прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку. Про це повідомив спікер Держприкордонслужби Олег Слободян.

    Зокрема, він розповів, що З травня ввечері до аеропорту «Бориспіль» із Мінська прилетіли двоє молодих людей, чоловік та жінка, громадяни РФ.

    «Обоє прибули з приватною метою, мали достатньо коштів для перебування в Україні та зворотні квитки. Але на багажі туристів були прикріплені георгіївські стрічки, які заборонені в Україні», - написав він.

    На прохання прикордонників зняти цю символіку громадяни РФ відреагували негативно. В зв'язку з цим прикордонники відмовили даним особам в перетині кордону і зворотнім рейсом вони повернулися до Мінська. 

    «Шановні гості з РФ, - звернувся спікер ДПСУ, -  українці раді усім гостям країни, але кожен,хто планує відвідини іншої країни,повинен усвідомлювати, що він повинен поважати її громадян та виконувати її закони. В іншому разі прикордонники змушені будуть відмовити вам в перетині державного кордону України».

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