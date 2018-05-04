Двох росіян не пустили в Україну за відмову зняти георгіївську стрічку з валізи

На прохання прикордонників зняти заборонену символіку громадяни РФ відреагували негативно

У четвер прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку. Про це повідомив спікер Держприкордонслужби Олег Слободян. Зокрема, він розповів, що З травня ввечері до аеропорту «Бориспіль» із Мінська прилетіли двоє молодих людей, чоловік



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На прохання прикордонників зняти заборонену символіку громадяни РФ відреагували негативно

У четвер прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку. Про це повідомив спікер Держприкордонслужби Олег Слободян.

Зокрема, він розповів, що З травня ввечері до аеропорту «Бориспіль» із Мінська прилетіли двоє молодих людей, чоловік та жінка, громадяни РФ.

«Обоє прибули з приватною метою, мали достатньо коштів для перебування в Україні та зворотні квитки. Але на багажі туристів були прикріплені георгіївські стрічки, які заборонені в Україні», - написав він.

На прохання прикордонників зняти цю символіку громадяни РФ відреагували негативно. В зв'язку з цим прикордонники відмовили даним особам в перетині кордону і зворотнім рейсом вони повернулися до Мінська.

«Шановні гості з РФ, - звернувся спікер ДПСУ, - українці раді усім гостям країни, але кожен,хто планує відвідини іншої країни,повинен усвідомлювати, що він повинен поважати її громадян та виконувати її закони. В іншому разі прикордонники змушені будуть відмовити вам в перетині державного кордону України».