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    Екс-дружина найбагатшого чоловіка світу вирішила поділитися своїми грішми

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    <p>У квітні найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос офіційно розлучився з дружиною Маккензі</p> - Екс-дружина найбагатшого чоловіка світу вирішила поділитися своїми грішми

    У квітні найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос офіційно розлучився з дружиною Маккензі

    Маккензі Безос долучилася до ініціативи Giving Pledge «Клятва дарування»

    Колишня дружина засновника Amazon Маккензі Безос пообіцяла віддати половину своїх статків, які оцінюють майже у 37 мільярдів доларів, на благодійність.

    У такий спосіб вона долучилася до ініціативи Giving Pledge «Клятва дарування», яка закликає найбагатших людей віддавати половину статків на благодійність, повідомляє BBC.

    «У мене є непропорційна кількість грошей, якими я можу поділитися», - заявила Безос.

    На пожертви Giving Pledge вже підписалися 204 людини з 23 країн. Створили ініціативу у 2010 році засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс та американський інвестор Воррен Баффет.

    Як відомо, у квітні найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос офіційно розлучився з дружиною Маккензі. Після розподілу майна вона отримає чверть їхньої спільної частки Amazon вартістю понад 35 мільярдів доларів.

    Джерело: Громадське

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