Екс-дружина найбагатшого чоловіка світу вирішила поділитися своїми грішми



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У квітні найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос офіційно розлучився з дружиною Маккензі

Маккензі Безос долучилася до ініціативи Giving Pledge «Клятва дарування»

Колишня дружина засновника Amazon Маккензі Безос пообіцяла віддати половину своїх статків, які оцінюють майже у 37 мільярдів доларів, на благодійність.

У такий спосіб вона долучилася до ініціативи Giving Pledge «Клятва дарування», яка закликає найбагатших людей віддавати половину статків на благодійність, повідомляє BBC.

«У мене є непропорційна кількість грошей, якими я можу поділитися», - заявила Безос.

На пожертви Giving Pledge вже підписалися 204 людини з 23 країн. Створили ініціативу у 2010 році засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс та американський інвестор Воррен Баффет.

Як відомо, у квітні найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос офіційно розлучився з дружиною Маккензі. Після розподілу майна вона отримає чверть їхньої спільної частки Amazon вартістю понад 35 мільярдів доларів.

Джерело: Громадське