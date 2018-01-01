Екс-глава «Артемсолі» назвала причини своєї відставки

Вікторія Луценко стверджує, що перешкоджала виведенню коштів з держпідприємства

Екс-глава «Артемсолі» Вікторія Луценко вважає причиною своєї відставки перешкода виведенню коштів держпідприємства. Про це повідомляє «112 Україна». Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство аграрної політики і продовольства України змінило керівника державного підприємства «Артемсіль». Так, замість Вікторії



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Фото з відкритих джерел Відкриття нової прогресивної лінії по виробництву солі за участю Павла Жебрівського та Вікторії Луценко

Вікторія Луценко стверджує, що перешкоджала виведенню коштів з держпідприємства

Екс-глава «Артемсолі» Вікторія Луценко вважає причиною своєї відставки перешкода виведенню коштів держпідприємства. Про це повідомляє «112 Україна».

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство аграрної політики і продовольства України змінило керівника державного підприємства «Артемсіль». Так, замість Вікторії Луценко, яка пропрацювала на посаді в.о. директора «Артемсолі» близько року, був призначений Юрій Товстокоренко.

На думку самої Вікторії Луценко, причина її відставки проста – це її діяльність щодо перешкоджання виведення коштів держпідприємства за фіктивними договорами. У коментарі виданню екс-керівник ДП «Артемсіль» сказала наступне: «Таке рішення було повною несподіванкою як для мене, так і для колективу. Управління підприємством не можна назвати неефективним, про що говорить інформація, наведена на сайті профільного міністерства, яка свідчить про зростання чистого прибутку вже за 11 місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Більш того, помітно покращилася і соціальна атмосфера на самому підприємстві, що не раз зазначалося і самими соледарцями». Також в січні відкриття нової прогресивної лінії по виробництву солі відвідав глава Донецької ОДА Павло Жебрівський, який зазначив інноваційний підхід в роботі підприємства.

«В процесі своєї роботи щодо захисту «Артемсолі» від рейдерських атак і корупційних схем, відстоювання інтересів колективу, який був зі мною поруч у моїй боротьбі, я не зовсім зрозуміла таке рішення міністерства. Впевнена, що у своїй діяльності щодо збереження та підтримки ефективно працюючих держпідприємств і захисту інтересів таких стратегічних для нашої країни об'єктів як «Артемсіль», чиновники вже розуміють очевидну непослідовність своїх дій. Зараз «Артемсіль» в руках тих, для кого в пріоритеті - вивести величезні суми з підприємства», - говорить вона.

У листопаді 2017 року у ЗМІ вже обговорювалася тема протестів робітників і профспілок «Артемсіль» через арешт рахунків їх підприємства. Це сталося через судові позови між містоутворюючим для Соледара підприємством і приватною фірмою «Пам'ять», яка підконтрольна нинішньому меру Соледара Олександру Степаненку. Фірма намагається стягнути з «Артемсолі» 70 мільйонів за незрозумілими зобов'язаннями.