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    Екс-главу МВС Румунії посадили на п’ять років за хабар

    Екс-глава МВС Румунії отримав хабар у розмірі 500 тисяч євро
    Колишній міністр внутрішніх справ Румунії, один із членів Націонал-ліберальної партії Крістіан Давід засуджений до п’яти років ув’язнення за хабарництво. Такий вердикт винесла Вища касаційна палата Румунії. Згідно з матеріалами слідства, в 2007 році Давід, обіймаючи посаду міністра МВС, отримав від одного з керівників місцевої
    • Сьогодні, 01:27
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    Екс-глава МВС Румунії отримав хабар у розмірі 500 тисяч євро

    Колишній міністр внутрішніх справ Румунії, один із членів Націонал-ліберальної партії Крістіан Давід засуджений до п’яти років ув’язнення за хабарництво.

    Такий вердикт винесла Вища касаційна палата Румунії.

    Згідно з матеріалами слідства, в 2007 році Давід, обіймаючи посаду міністра МВС, отримав від одного з керівників місцевої адміністрації повіту Бузеу хабар у розмірі 500 тисяч євро за сприяння у відчуженні 15 гектарів землі, які на той момент знаходилися в муніципальній власності.

    Крім того, встановлено, що для того, аби відвести від себе підозру, того ж року в спішному порядку було укладено ще декілька фіктивних договорів про купівлю-продаж муніципальної землі, розташованої в центральній частині міста Бузеу.

    У цій же справі проходив ще один колишній співробітник МВС, помічник міністра Валеріу Ніцеску, який був посередником під час передачі грошових коштів і також засуджений до шести років ув’язнення.

    Джерело: Укрінформ

    МВС міністр хабар Румунія
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