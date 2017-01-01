Екс-главу МВС Румунії посадили на п’ять років за хабар

Екс-глава МВС Румунії отримав хабар у розмірі 500 тисяч євро

Колишній міністр внутрішніх справ Румунії, один із членів Націонал-ліберальної партії Крістіан Давід засуджений до п’яти років ув’язнення за хабарництво. Такий вердикт винесла Вища касаційна палата Румунії. Згідно з матеріалами слідства, в 2007 році Давід, обіймаючи посаду міністра МВС, отримав від одного з керівників місцевої



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Екс-глава МВС Румунії отримав хабар у розмірі 500 тисяч євро

Колишній міністр внутрішніх справ Румунії, один із членів Націонал-ліберальної партії Крістіан Давід засуджений до п’яти років ув’язнення за хабарництво.

Такий вердикт винесла Вища касаційна палата Румунії.

Згідно з матеріалами слідства, в 2007 році Давід, обіймаючи посаду міністра МВС, отримав від одного з керівників місцевої адміністрації повіту Бузеу хабар у розмірі 500 тисяч євро за сприяння у відчуженні 15 гектарів землі, які на той момент знаходилися в муніципальній власності.

Крім того, встановлено, що для того, аби відвести від себе підозру, того ж року в спішному порядку було укладено ще декілька фіктивних договорів про купівлю-продаж муніципальної землі, розташованої в центральній частині міста Бузеу.

У цій же справі проходив ще один колишній співробітник МВС, помічник міністра Валеріу Ніцеску, який був посередником під час передачі грошових коштів і також засуджений до шести років ув’язнення.

Джерело: Укрінформ