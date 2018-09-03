Екс-перекладачу Гройсмана подовжили арешт



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Станістав Єжов

Адвокат повідомив, що наступне засідання суду відбудеться 8 жовтня

Голосіївський районний суд Києва продовжив до 1 листопада термін тримання під вартою обвинуваченому в державній зраді колишньому перекладачеві прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову.

Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін.

За його словами, на засіданні суду в понеділок, 3 вересня, який уже розглядає цю справу по суті, прокурор у повному обсязі зачитав три протоколи обшуку. Рибін вважає, що сторона обвинувачення таким чином затягує розгляд справи.

Адвокат повідомив, що наступне засідання суду відбудеться 8 жовтня. «Тому мій підзахисний місяць сидітиме в СІЗО без розгляду його справи», - зазначив він.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного Станіслава Єжова затримали 20 грудня 2017 року. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

В СБУ повідомили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження.

Джерело: Інтерфакс-Україна