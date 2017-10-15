Екс-поліцейський провіз в Угорщину майже тонну контрабандного бурштину

Закарпатські митники і прикордонники контрабандну дружно «прогавили», - пише ЗМІ

Екс-поліцейського з 1 тонною бурштину було затримано на угорській стороні КПП «Косино - Барабаш». Закарпатські митники і прикордонники контрабандну дружно «прогавили». [READ_MORE] За інформацією, яка є у розпорядженні Mukachevo.net відразу з кількох джерел, інцидент з контрабандою стався ще 12 січня, тобто ще минулого



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Закарпатські митники і прикордонники контрабандну дружно «прогавили», - пише ЗМІ

Екс-поліцейського з 1 тонною бурштину було затримано на угорській стороні КПП «Косино - Барабаш». Закарпатські митники і прикордонники контрабандну дружно «прогавили».

За інформацією, яка є у розпорядженні Mukachevo.net відразу з кількох джерел, інцидент з контрабандою стався ще 12 січня, тобто ще минулого тижня, однак про нього досі жодна з прес-служб відомств, які охороняють кордон, не звітували. Хоча контрабанда, яку затримали угорські митники, є рекордною, пишуть ЗМІ.

Так, за даними видання екс-працівник Берегівського райвідділку міліції віз у мікроавтобусі Mercedes близько 850-900 кг необробленого бурштину, який був прихований під обшивкою салону.

До слова, не так давно на КПП «Ужгород» закарпатські митники та прикордонники пропустили грузинського дипломата-контрабандиста, і викрили його лише після того, як словацькі колеги відмовилися пропускати його до ЄС та повернули на український бік