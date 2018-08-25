Екс-посол України попався на п’яному кермуванні у Києві



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Фото: kiev.informator.ua Олександр Моцик за кермом

Водій їхав по колу на площі Шевченка проти руху

У ніч на 25 серпня в Києві на площі Шевченка співробітники патрульної поліції зупинили Ford Kuga. За кермом знаходився колишній посол України в США Олександр Моцик.

Причиною зупинки стало порушення правил дорожнього руху. Автомобіль їхав по колу на площі Шевченка проти руху.

За словами правоохоронців, водій Ford мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак на камеру Моцик заперечував, що він вживав алкоголь. Чоловікові запропонували пройти тест на Драгер або поїхати на медичний огляд, але у відповідь патрульні отримали відмову.

В результаті чого на чоловіка був складений адміністративний матеріал за статтею 130 адміністративного кодексу України (Керування транспортними засобами, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння). Після оформлення постанови чоловікові викликали таксі, а його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Крім цього, на водійському килимку машини і сорочці Олександра були сліди не до кінця перетравленої їжі.

Відзначимо, що Моцик Олександр Федорович з 2010 до 2015 року перебував на посаді надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки. Крім цього з 2004 року Олександр уповноважений України в Міжнародному суді ООН.

Джерело: Інформатор