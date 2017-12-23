Луценко наказував розслідувати справу проти Ахметова, - екс-слідчий ГПУ

Сус примусив фірму «Нафтогазвидобування» розрахуватися за старі борги

Екс-слідчий ГПУ Дмитро Сус розповів, що Генпрокурор Юрій Луценко запропонував взятися йому за справу олігарха Ріната Ахметова, але за умови створення проваджень проти Державної судової адміністрації, незважаючи на те, що підстав для такої діяльності не було. Про це Сус заявив в ефірі на телеканалі ZIK. «Інші особи не могли втручатися у



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Дмитро Сус

Сус примусив фірму «Нафтогазвидобування» розрахуватися за старі борги

Екс-слідчий ГПУ Дмитро Сус розповів, що Генпрокурор Юрій Луценко запропонував взятися йому за справу олігарха Ріната Ахметова, але за умови створення проваджень проти Державної судової адміністрації, незважаючи на те, що підстав для такої діяльності не було.

Про це Сус заявив в ефірі на телеканалі ZIK.

«Інші особи не могли втручатися у роботу ГПУ. Я думаю, що ніхто не може перебити слово Юрія Віталійовича. Якби ми свого часу розслідували справи Саакашвілі – був би скандал і слідчі самі б себе підставили», – зауважив він.

Сус сказав, що Юрій Луценко особисто попросив його зайнятися справою стосовно Рената Ахметова.

«Тоді по Ахметову Луценко викликав мене після декретної відпустки. Він сказав: «Пам’ятаєш, з яким задоволенням ти розслідував «Нафтогазвидобування»? Те саме треба зробити зараз». Далі він пропонував винести провадження по ДСА, які б дали ширший простір дій ГПУ. Мені обіцяли людину, яка буде «смотрящою», а саме прокурора Олега Валендюка. Ми з ним мали б вести негласні слідчі дії, проте підстав для таких взагалі не було. Та Луценко і Валендюк вже все вирішили ще до розмови зі мною, у них були свої плани», – говорить Сус.

Екс-слідчий ГПУ поділився тим, що примусив фірму «Нафтогазвидобування» розрахуватися за старі борги.

«Стосовно «Нафтогазвидобування». Змусити такого гіганта платити податки означає припинити їхню діяльність, накласти арешт на видобуток вуглеводню. Фактично фірма не може отримувати прибутки. Єдиний вихід у них – розрахуватися за усі борги, бо ще два-три місяці фірма сама себе податками з’їсть», – розповідає Дмитро Сус.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

11 серпня суд арештував майно Суса.

Як відомо, колишнього чиновника ГПУ Дмитра Суса підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу, зокрема в тому, що він крав вилучені під час обшуків ігрові автомати та інше майно.

Його затримали 25 липня в аеропорту «Бориспіль».