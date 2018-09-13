Експерти розповіли про стан релігійної свободи в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Які кроки на захист і поглиблення релігійної свободи здійснені в Україні

13 вересня в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Стан релігійної свободи в Україні».

Запрошені гості: Людмила Филипович, докт. н., проф., завідувачка Відділом філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України; Ігор Козловський, канд.філос. наук, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Учасники прес-конференції проаналізують стан релігійної свободи в Україні; які занепокоєння викликають дії підтримуваних Росією сепаратистів в окупованих районах Донецької та Луганської областей та Криму; чи є випадки побутового насильства, вчиненого на релігійному ґрунті одними громадянами проти інших; чи є дискримінація релігійних меншин; чи можна вважати дискримінацією нерелігійної спільноти викладання у загальноосвітніх державних школах дисципліни «основи християнства»; які кроки на захист і поглиблення релігійної свободи здійснені в Україні впродовж останніх років.

Дивіться прес-конференцію: