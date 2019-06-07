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    Естонія вперше обрана в Радбез ООН

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    Естонія вперше обрана в Радбез ООН

    Східну Європу в Радбезі ООН буде представляти Естонія

    На Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку Естонія була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2020-2021 років.

    Про це повідомляє  портал Err.ee.

    У голосуванні брали участь усі 193 держави-члена ООН. У першому турі Естонія отримала 111 голосів, а Румунія - 78 голосів.

    У другому турі в голосуванні взяли участь 190 країн, Естонія отримала 132 голоси, Румунія - 58 голосів.

    Нові непостійні члени обираються з чотирьох регіональних груп - два з Африки, один з Азії, Океанії, один з Латинської Америки і один з країн Східної Європи. Досі Східну Європу в Радбезі ООН представляла Польща.

    Додамо, що в першому турі таємного голосування В'єтнам, Туніс і Нігер отримали понад 190 голосів і не були обрані. Сент-Вінсент і Гренадіни були обрані 181 голосом.

    Голосування відбувається за допомогою паперових бюлетенів, голоси перераховуються три рази.

    Польща ООН Естонія Румунія Радбез ООН
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