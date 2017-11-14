Естонія закликає Україну виключити її зі списку офшорів

Жодна інша країна світу не вважає Естонію офшором

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас закликав українську владу видалити країну зі списку офшорних зон, оскільки вона потрапила туди помилково, повідомяє «Інтерфакс Україна». «Включення владою України в список офшорів Естонії є прикрою помилкою, яку слід негайно виправити», - заявив Ратас в четвер, 25 січня, під час



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Прем'єр-міністр Естонії Юрі Рата

Жодна інша країна світу не вважає Естонію офшором

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас закликав українську владу видалити країну зі списку офшорних зон, оскільки вона потрапила туди помилково, повідомяє «Інтерфакс Україна».

«Включення владою України в список офшорів Естонії є прикрою помилкою, яку слід негайно виправити», - заявив Ратас в четвер, 25 січня, під час телефонної розмови з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Також він звернувся з аналогічним проханням до міністра фінансів України Олександра Данилюка на зустрічі в Давосі.

Ратас зазначив, що нинішній стан викликає необґрунтовані фінансові додаткові зобов'язання у естонських підприємств в Україні і «з цієї причини вони щодня зазнають збитків».

«Це неприпустима ситуація», - наголосив естонський прем'єр. Він додав, що «жодна інша країна світу не вважає Естонію офшором».

«Естонія - член Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), член Європейського Союзу та наша податкова політика відповідає всім міжнародним вимогам і стандартам, в тому числі, і законодавству України», - зауважив Ратас.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року уряд України прийняв рішення про включення в український список офшорних зон 22 нових країни, в тому числі Естонії та Латвії.

В Естонії вважаються, що країна опинилася в українському списку офшорних держав помилково.