Естонія закликає Україну виключити її зі списку офшорів
- Сьогодні, 02:54
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Жодна інша країна світу не вважає Естонію офшором
Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас закликав українську владу видалити країну зі списку офшорних зон, оскільки вона потрапила туди помилково, повідомяє «Інтерфакс Україна».
«Включення владою України в список офшорів Естонії є прикрою помилкою, яку слід негайно виправити», - заявив Ратас в четвер, 25 січня, під час телефонної розмови з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Також він звернувся з аналогічним проханням до міністра фінансів України Олександра Данилюка на зустрічі в Давосі.
Ратас зазначив, що нинішній стан викликає необґрунтовані фінансові додаткові зобов'язання у естонських підприємств в Україні і «з цієї причини вони щодня зазнають збитків».
«Це неприпустима ситуація», - наголосив естонський прем'єр. Він додав, що «жодна інша країна світу не вважає Естонію офшором».
«Естонія - член Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), член Європейського Союзу та наша податкова політика відповідає всім міжнародним вимогам і стандартам, в тому числі, і законодавству України», - зауважив Ратас.
Нагадаємо, 27 грудня 2017 року уряд України прийняв рішення про включення в український список офшорних зон 22 нових країни, в тому числі Естонії та Латвії.
В Естонії вважаються, що країна опинилася в українському списку офшорних держав помилково.