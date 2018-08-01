Facebook заявив про нове втручання перед виборами у США



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У компанії Facebook деактивували десятки підроблених сторінок і акаунтів

У компанії Facebook повідомили про виявлення нової скоординованої кампанії, спрямованої на те, щоб вводити користувачів в оману та організовувати мітинги перед виборами в Конгресі США в листопаді цього року.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що вже деактивували десятки підроблених сторінок і акаунтів, зокрема видалили 32 сторінки та облікові записи Facebook та Instagram. Їх вилучили у межах боротьби з іноземним втручанням у вибори США.

Головна операційна директорка Facebook Шеріл Сендберг зазначила, що спроби маніпулювати громадською думкою, швидше всього, стануть складнішими через перевірки у соцмережі.

У Facebook зазначили, що ще не знають, хто стоїть за цією інформаційною кампанією, оскільки дослідження перебуває на ранній стадії.

Водночас у компанії розповіли, що протягом семи хвилин співадміністратором однієї із фальшивих сторінок був один відомий обліковий запис із «фабрики тролів». Однак у соцмережі вирішили, що цього недостатньо для того, щоб звинувачувати в атаці російський уряд.

Зазначається, що понад 290 тисяч облікових записів у соцмережі підписалися щонайменше на одну із викритих сторінок. Також було витрачено близько 11 тисяч доларів на 150 реклам у соцмережі.

З травня 2017 року на цих викритих сторінках створили близько 30 подій.

У листопаді 2018 року у США відбудуться вибори, на яких переобиратимуть нижню палату Конгресу США — Палату представників, а також третину складу Сенату. Також відбудеться переобрання 39 губернаторів штатів та округів, а в низці штатів відбудуться інші місцеві вибори.