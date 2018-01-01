ФБР отримало ще одне досьє з компроматом на Трампа
- Сьогодні, 00:00
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ФБР продовжує вивчати деталі досьє Ширера в рамках розслідуванняУ розпорядженні ФБР, яке веде розслідування щодо можливої змови команди Дональда Трампа з росіянами, опинилося ще одне досьє, де наводяться деякі факти з документа колишнього британського шпигуна Крістофера Стіла.
Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.
Друге досьє підготував Коді Ширер, спірний політичний активіст та колишній журналіст, який був близьким до Білого дому Клінтона в 1990-х роках.
На відміну від Стіла, Ширер не має досвіду в шпигунстві, і його досьє спочатку сприймали скептично, хоча б тому, що він поділився ним з деякими ЗМІ перед виборами.
Однак, виданню The Guardian повідомили, що ФБР продовжує вивчати деталі досьє Ширера в рамках розслідування.
Одне джерело, знайоме з розслідування, заявило, що той факт, що ФБР все ще працює над ним, дозволяє припустити, що слідчі розглядають деякі його аспекти серйозно.
Повідомляється, що документ Ширера був наданий ФБР ще у жовтні 2016 року. За даними різних джерел, його передав колишній британський шпигун Стіл.
У двох досьє, Стіла і Ширера, йдеться, що Дональд Трамп під час поїздки в Москву в 2013 році брав участь у розпусних діях в п’ятизірковому готелі. Досьє Ширера посилається на неназване джерело в ФСБ Росії.
The Guardian зазначає, що не може перевірити жодне із тверджень.