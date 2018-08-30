Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Джеппаров у критичному стані - адвокат



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Бранець Кремля Арсен Джеппаров

Адвокат припускає: якщо найближчим часом його підзахисному не надати кваліфіковану медичну допомогу, це може призвести до інсульту

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров перебуває в критичному стані.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Айдер Азаматов.

«Мені стало відомо, що Джеппарову Арсену, який утримується в СІЗО-1 м. Ростова-на-Дону, стало погано і він перебуває в критичному стані. У Арсена високий тиск, сильні головні болі вже впродовж останніх семи місяців, німіє права частина голови й руки», - зазначив він.

Адвокат припускає: якщо найближчим часом його підзахисному не надати кваліфіковану медичну допомогу, це може призвести до інсульту.

Він також розповів, що раніше під час спілкування в суді Джеппаров постійно говорив про погане самопочуття і про те, що його турбують головні болі.

«Водночас він мене неодноразово повідомляв, що співробітники СІЗО пасивно реагують на такі скарги, медичну допомогу практично не надають та ігнорують його вимогу надати йому допомогу» - розповів Азаматов.

Адвокат нагадав, що Джеппарова російська окупаційна влада необґрунтовано і незаконно обвинувачує в участі в діяльності терористичної організації за ч. 2, ст. 205.5 КК РФ, за якою передбачене покарання до 20 років позбавлення волі.

Як відомо, Арсен Джеппаров був затриманий у 2016 році в Ялті за обвинуваченням у причетності до тероризму.