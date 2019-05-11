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    Філатов звільнився з посади заступника голови АП

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    <span>Олексій Філатов</span> - Філатов звільнився з посади заступника голови АП
    Олексій Філатов
    Фото: reforms.in.ua

    Указ про звільнення Філатова опубліковано на сайті президента

    Олексій Філатов звільнився з посади заступника глави Адміністрації Президента.

    Відповідний указ президента України Петра Порошенка опублікований на сайті Глави держави.

    «Звільнити Філатова Олексія Валерійовича з посади Заступника Глави Адміністрації президента України»,  йдеться в указі.

    Зазначимо, Філатов прийшов до Адміністрації президента 22 липня 2014 року. До цього очолював практику вирішення спорів в адвокатському об'єднанні «Василь Кісіль і Партнери», однієї з найбільших юридичних фірм України.

    Міжнародні та національні рейтинги (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, Ukrainian Law Firms) неодноразово відзначали його як одного з кращих українських експертів у сфері вирішення спорів.

    Одним із завдань Філатова в АП було законодавче забезпечення судової реформи. Він координував розробку прийнятих парламентом в 2016-2018 роках змін до Конституції України з питань правосуддя, нових процесуальних кодексів, законів про судоустрій, про Конституційний Суд, про Вищу раду правосуддя, про антикорупційне суді.

    В результаті реформи сформований на конкурсній основі новий Верховний Суд, введено кваліфікаційне оцінювання суддів для перевірки їх відповідності критеріям компетентності, етики та доброчесності, скасована повна недоторканність суддів і істотно збільшена їх заробітна плата.

    Соціологічне опитування USAID, опубліковане в кінці 2018 року, показав підтримку реформи юридичною спільнотою: серед юристів реформу підтримують близько 70%.

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