Філіал Greenpeace в РФ позначив Крим російським



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Російське відділення Greenpeace використало інтерактивну карту пожеж у Росії, з позначенням Криму територією РФ

Російське відділення міжнародної організації Greenpeace використовує карту, де Крим позначений територією РФ

Про це пише «Крим.Реалії».

Зокрема, йдеться про інтерактивну карту пожеж у Росії.

На сайті вказано, що організація використовує карту некомерційного інтернет-ресурсу OpenStreetMap, картами якого користуються десятки компаній і урядових організацій, зокрема Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times і ООН.

Повідомляється, що минулого року OpenStreetMap потрапив у скандал через те, що «відрізав» Крим від України. Українські волонтери OpenStreetMap, Міністерство закордонних справ України та посольство України в Великій Британії офіційно звернулися до центрального офісу OpenStreetMap у Лондоні з вимогою повернути Крим на карті до складу України.