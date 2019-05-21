Фінал серіалу «Гра престолів» подивилися майже 20 млн американців



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Аудиторія серіалу «Гра престолів» збільшувалася з кожним новим сезоном

У прямому ефірі фінал серіалу подивилися 13,6 млн глядачів в США, що також стало рекордом

Останню серію заключного сезону серіалу «Гра престолів» в неділю, 19 травня, подивилися 19,3 млн американців, що є рекордним показником для телеканалу HBO, свідчать дані дослідницької компанії Nielson.

У прямому ефірі фінал серіалу подивилися 13,6 млн глядачів в США, що також стало рекордом.

Передостанню серію «Гри престолів», що вийшла тижнем раніше, подивилися в цілому 18,4 млн осіб на різних платформах.

Загальна кількість осіб, ймовірно, зросте протягом тижня з урахуванням глядачів, які подивляться серію пізніше. В середньому кожну серію восьмого сезону подивилися близько 44,2 млн глядачів.

Аудиторія «Гри престолів» збільшувалася з кожним новим сезоном. Для порівняння: середня кількість глядачів кожної серії першого сезону становила 9,3 млн чоловік.

Фентезі-серіал, знятий за циклом романів Джорджа Р.Р. Мартіна «Пісня льоду і полум'я», став найуспішнішим за практично 47-річну історію HBO. Він виходив з 2011 року і отримав безліч нагород завдяки масштабним зйомкам і участі багатьох відомих акторів.

Нагадаємо, у Лондоні відбулася урочиста церемонія вручення премії Bafta TV Awards 2019.

Джерело: Інтерфакс-Україна