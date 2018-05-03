Фінансова розвідка Словаччини здала львівського податківця, який віз через кордон сотні тисяч доларів
- Сьогодні, 15:39
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НАБУ підозрює першого заступника начальника Стрийської податкової інспекції у незаконному збагаченні
Національне антикорупційне бюро зацікавилося походженням готівки 227 тис. євро і $39,3 тис., яку вивіз за кордон перший заступник начальника Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Володимир Сачко.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 23 квітня.
За даними досудового розслідування, протягом лютого-червня 2016 року Сачко поза митним контролем вивіз гроші на загальну суму 227 тис. євро і $39,3 тис. через державний кордон України в бік Словацької Республіки. У відділені Митної адміністрації у місті Міхаловце (пункт перетину кордону Vysne Nemecke) львівський податківець задекларував ці кошти як власні заощадження та прибуток.
Разом з тим, згідно з електронними деклараціями за 2015-2016 роки, Володимир Сачко не володіє будь-якими готівковими коштами чи коштами на рахунках в банках, а його дружина Мар’яна Сачко мала у власності $51 тис. та $47 тис., відповідно у вказані періоди.
Допитаний як свідок податківець Сачко заперечив факт незаконного збагачення та пояснив, що вказаною сумою грошових коштів він не володіє, а через державний кордон України та Словацької Республіки він переміщував одні ті ж самі власні кошти та кошти позичені у своїх знайомих.
Вказане він здійснював для завищення суми готівки при декларуванні її на території Словаччини з метою уникнення ним перевірок щодо законності набуття її при майбутній купівлі нерухомості на території Європейського союзу.
Також Сачко точно не зміг повідомити джерело вказаних грошових коштів.Підставою внесення відомостей НАБУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за ознаками ч. 2 ст. 368-2 КК України («Незаконне збагачення») стали узагальненні матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які отримані від підрозділу фінансової розвідки Словацької Республіки.