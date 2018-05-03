Фінансова розвідка Словаччини здала львівського податківця, який віз через кордон сотні тисяч доларів

НАБУ підозрює першого заступника начальника Стрийської податкової інспекції у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро зацікавилося походженням готівки 227 тис. євро і $39,3 тис., яку вивіз за кордон перший заступник начальника Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Володимир Сачко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 23 квітня. За даними



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Словацька митниця

НАБУ підозрює першого заступника начальника Стрийської податкової інспекції у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро зацікавилося походженням готівки 227 тис. євро і $39,3 тис., яку вивіз за кордон перший заступник начальника Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Володимир Сачко.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 23 квітня.

За даними досудового розслідування, протягом лютого-червня 2016 року Сачко поза митним контролем вивіз гроші на загальну суму 227 тис. євро і $39,3 тис. через державний кордон України в бік Словацької Республіки. У відділені Митної адміністрації у місті Міхаловце (пункт перетину кордону Vysne Nemecke) львівський податківець задекларував ці кошти як власні заощадження та прибуток.

Разом з тим, згідно з електронними деклараціями за 2015-2016 роки, Володимир Сачко не володіє будь-якими готівковими коштами чи коштами на рахунках в банках, а його дружина Мар’яна Сачко мала у власності $51 тис. та $47 тис., відповідно у вказані періоди.

Допитаний як свідок податківець Сачко заперечив факт незаконного збагачення та пояснив, що вказаною сумою грошових коштів він не володіє, а через державний кордон України та Словацької Республіки він переміщував одні ті ж самі власні кошти та кошти позичені у своїх знайомих.

Вказане він здійснював для завищення суми готівки при декларуванні її на території Словаччини з метою уникнення ним перевірок щодо законності набуття її при майбутній купівлі нерухомості на території Європейського союзу.

Також Сачко точно не зміг повідомити джерело вказаних грошових коштів.