Фінляндія підняла винищувачі через три військові літаки Росії
Російські літаки було помічено в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою
Цього понеділка у повітря були підняті фінські винищувачі для ідентифікації трьох літаків РФ над Балтикою.
Про це повідомляється на сторінці ВПС Фінляндії у Twitter.
«15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря. Повітряний простір Фінляндії порушено не було», - йдеться в повідомленні.
Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät tunnistivat 15. heinäkuuta venäläiset Tu-160, A-50 ja Su-35 -koneet Suomenlahden ja pohjoisen Itämeren yllä. Alueloukkausta ei tapahtunut. #ilmavoimat #valmius pic.twitter.com/OPDtfVJbB8— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 липня 2019 р.
Слід зазначити, що Ту-160 – це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець з крилом змінної стріловидності, який зараз є найважчим бойовим літаком у світі, а також найбільш швидким бомбардувальником на озброєнні Росії.
А-50 – це російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. А Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач.