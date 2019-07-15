  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фінляндія підняла винищувачі через три військові літаки Росії

    • Розсилка
    Фінляндія підняла винищувачі через літаки РФ над Балтикою - Фінляндія підняла винищувачі через три військові літаки Росії
    Фінляндія підняла винищувачі через літаки РФ над Балтикою
    Фото: Finnish Air Force

    Російські літаки було помічено в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою

    Цього понеділка у повітря були підняті фінські винищувачі для ідентифікації трьох літаків РФ над Балтикою.

    Про це повідомляється на сторінці ВПС Фінляндії у Twitter.

    «15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря. Повітряний простір Фінляндії порушено не було», - йдеться в повідомленні.

    Слід зазначити, що Ту-160 – це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець з крилом змінної стріловидності, який зараз є найважчим бойовим літаком у світі, а також найбільш швидким бомбардувальником на озброєнні Росії.

    А-50 – це російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. А Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач.

    Росія Фінляндія літак військові Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ