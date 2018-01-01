Фіскальну службу розділять на дві юридичні особи, - Данилюк

За словами міністра, реорганізація ДФС дозволить прибрати корупцію на місцях

У процесі реформи Державну фіскальну службу реорганізують у дві окремі юридичні особи. Про це сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. «Ми будемо ініціювати нові акти. Я знаю, що деякі члени комітету не дуже це підтримують, я знаю, чому... Наразі ми будемо пришвидшувати



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За словами міністра, реорганізація ДФС дозволить прибрати корупцію на місцях

У процесі реформи Державну фіскальну службу реорганізують у дві окремі юридичні особи. Про це сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Ми будемо ініціювати нові акти. Я знаю, що деякі члени комітету не дуже це підтримують, я знаю, чому... Наразі ми будемо пришвидшувати реформу ДФС. Будемо створювати єдину юридичну особу для митниці, єдину юридичну особу для податкової для того, щоб прибрати корупцію на місцях», - заявив Данилюк.

За його словами, після цього з'явиться можливість залучати на роботу у структурах кращих фахівців, які віритимуть у реформу, а не косметичні зміни. Данилюк зазначив, що без системних змін податкової служби не буде чіткого результату від реформ.