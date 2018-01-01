  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Фіскальну службу розділять на дві юридичні особи, - Данилюк

    За словами міністра, реорганізація ДФС дозволить прибрати корупцію на місцях
    У процесі реформи Державну фіскальну службу реорганізують у дві окремі юридичні особи. Про це сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. «Ми будемо ініціювати нові акти. Я знаю, що деякі члени комітету не дуже це підтримують, я знаю, чому... Наразі ми будемо пришвидшувати
    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка

    За словами міністра, реорганізація ДФС дозволить прибрати корупцію на місцях

    У процесі реформи Державну фіскальну службу реорганізують у дві окремі юридичні особи. Про це сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

    «Ми будемо ініціювати нові акти. Я знаю, що деякі члени комітету не дуже це підтримують, я знаю, чому... Наразі ми будемо пришвидшувати реформу ДФС. Будемо створювати єдину юридичну особу для митниці, єдину юридичну особу для податкової для того, щоб прибрати корупцію на місцях», - заявив Данилюк. 

    За його словами, після цього з'явиться можливість залучати на роботу у структурах кращих фахівців, які віритимуть у реформу, а не косметичні зміни.  Данилюк зазначив, що без системних змін податкової служби не буде чіткого результату від реформ. 

    Читайте також
    ДФС реформа Олександр Данилюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ