Франція вдесятеро збільшує плату за навчання студентів з-поза ЄС



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Нині у Франції навчається більше 300 тис. студентів із країн, які не належать до ЄС

У Франції з 1 вересня щонайменше вдесятеро збільшиться річна платня за навчання у державних вишах для студентів із країн, які не є членами Євросоюзу.

Відповідний урядовий декрет набув чинності напередодн.

Відповідно до нової урядової стратегії щодо приваблення іноземних студентів, ухваленої у листопаді 2018 року, на 2019-2020 академічний рік плата за навчання зросте зі 170 до 2770 євро для бакалаврів та з 242 до 3770 євро для магістрів.

Платня для докторантів, які не є громадянами країн ЄС, залишиться без змін – 380 євро за рік.

Згадана урядова стратегія передбачає, що на тлі збільшення платні за навчання країна запропонує кращі умови отримання освіти. Зокрема, кількість грантів для студентів збільшується із 7 тис. до 14 тис., окрім того, розширюються курси навчання англійською мовою.

Нині у Франції навчається більше 300 тис. студентів із країн, які не належать до ЄС. Уряд планує, що 2027 року їх буде вже близько 500 тисяч.

Джерело: Укрінформ