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    Францію сьогодні засипало снігом

    Департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури
    В регіоні Нормандія, який розташований на північному заході Франції, 30 квітня випав сніг. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на The Lokal France. Жителі регіону публікують відповідні фото і відео на сторінках соціальних мереж. На знімках видно, що зелені газони і квітучі чагарники виявилися покриті досить щільним шаром снігу.
    • Сьогодні, 17:55
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    Департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури

    В регіоні Нормандія, який розташований на північному заході Франції, 30 квітня випав сніг.

    Про це повідомляє 24 канал з посиланням на The Lokal France.

    Жителі регіону публікують відповідні фото і відео на сторінках соціальних мереж. На знімках видно, що зелені газони і квітучі чагарники виявилися покриті досить щільним шаром снігу.

    Причиною опадів став холодний циклон, який прийшов з боку Атлантичного океану. Також зазначається, що протягом місяця температура повітря в Нормандії досягала 27 градусів вище нуля.

    У багатьох частинах історичного регіону ртуть знизилася до нуля, а департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури.

    У своєму Facebook Метео Франція оголосила, що сніг навряд чи продовжиться протягом тижня, і що до вихідних у Нормандії може бути до 20 градусів за Цельсієм.

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