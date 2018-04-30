Францію сьогодні засипало снігом

Департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури

В регіоні Нормандія, який розташований на північному заході Франції, 30 квітня випав сніг. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на The Lokal France. Жителі регіону публікують відповідні фото і відео на сторінках соціальних мереж. На знімках видно, що зелені газони і квітучі чагарники виявилися покриті досить щільним шаром снігу.



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Департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури

В регіоні Нормандія, який розташований на північному заході Франції, 30 квітня випав сніг.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на The Lokal France.

Жителі регіону публікують відповідні фото і відео на сторінках соціальних мереж. На знімках видно, що зелені газони і квітучі чагарники виявилися покриті досить щільним шаром снігу.

Причиною опадів став холодний циклон, який прийшов з боку Атлантичного океану. Також зазначається, що протягом місяця температура повітря в Нормандії досягала 27 градусів вище нуля.

У багатьох частинах історичного регіону ртуть знизилася до нуля, а департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури.

У своєму Facebook Метео Франція оголосила, що сніг навряд чи продовжиться протягом тижня, і що до вихідних у Нормандії може бути до 20 градусів за Цельсієм.