Французькі військові знищили у Малі ватажка «Ісламської держави»
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Під час операції операції французькі військові вбили також двох цивільних — жінку та підлітка
Командос Франції під час операції в Малі вбили Мохамеда Ага Альмунера, одного з ватажків терористичного угруповання «Ісламська держава» у Західній Африці, яке утворило в регіоні так звану «Велику Сахару» (ISGS).
Про це повідомляє France24.
Зазначається, що під час операції операції французькі військові вбили охоронця Ага Альмунера, а також двох цивільних — жінку та підлітка. Крім того, ще двоє цивільних і один член ІД дістали поранення.
У міністерстві оборони Франції висловили жаль з приводу загибелі цивільного населення. У відомстві пообіцяли провести розслідування і встановити, як вони потрапили під удар спецназу.
У міноборони Франції розповіли, що задіяли в операції два винищувачі Mirage 2000.
Загалом близько 4 тисяч французьких військових беруть участь у операції Barkhane, направленої проти бойовиків ІД в Західній Африці, зокрема проти угруповання, яке утворило так звану «Велику Сахару» на кордоні Малі та Буркіна-Фасо.