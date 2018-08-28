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    Французькі військові знищили у Малі ватажка «Ісламської держави»

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    <span>Бойовики з угруповання&nbsp;&laquo;Ісламська держава&raquo;</span> - Французькі військові знищили у Малі ватажка «Ісламської держави»
    Бойовики з угруповання «Ісламська держава»

    Під час операції операції французькі військові вбили також двох цивільних — жінку та підлітка

    Командос Франції під час операції в Малі вбили Мохамеда Ага Альмунера, одного з ватажків терористичного угруповання «Ісламська держава» у Західній Африці, яке утворило в регіоні так звану «Велику Сахару» (ISGS).

    Про це повідомляє France24.

    Зазначається, що під час операції операції французькі військові вбили охоронця Ага Альмунера, а також двох цивільних — жінку та підлітка. Крім того, ще двоє цивільних і один член ІД дістали поранення.

    У міністерстві оборони Франції висловили жаль з приводу загибелі цивільного населення. У відомстві пообіцяли провести розслідування і встановити, як вони потрапили під удар спецназу.

    У міноборони Франції розповіли, що задіяли в операції два винищувачі Mirage 2000.

    Загалом близько 4 тисяч французьких військових беруть участь у операції Barkhane, направленої проти бойовиків ІД в Західній Африці, зокрема проти угруповання, яке утворило так звану «Велику Сахару» на кордоні Малі та Буркіна-Фасо.

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    Франція тероризм військові Ісламська держава
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