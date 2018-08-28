Французькі військові знищили у Малі ватажка «Ісламської держави»



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Бойовики з угруповання «Ісламська держава»

Під час операції операції французькі військові вбили також двох цивільних — жінку та підлітка

Командос Франції під час операції в Малі вбили Мохамеда Ага Альмунера, одного з ватажків терористичного угруповання «Ісламська держава» у Західній Африці, яке утворило в регіоні так звану «Велику Сахару» (ISGS).

Про це повідомляє France24.

Зазначається, що під час операції операції французькі військові вбили охоронця Ага Альмунера, а також двох цивільних — жінку та підлітка. Крім того, ще двоє цивільних і один член ІД дістали поранення.

У міністерстві оборони Франції висловили жаль з приводу загибелі цивільного населення. У відомстві пообіцяли провести розслідування і встановити, як вони потрапили під удар спецназу.

У міноборони Франції розповіли, що задіяли в операції два винищувачі Mirage 2000.

Загалом близько 4 тисяч французьких військових беруть участь у операції Barkhane, направленої проти бойовиків ІД в Західній Африці, зокрема проти угруповання, яке утворило так звану «Велику Сахару» на кордоні Малі та Буркіна-Фасо.