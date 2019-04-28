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    Французький «Діоген» у віці 72 років перетнув Атлантичний океан у діжці

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    Чоловік 122 дні мандрував океаном у діжці&nbsp; - Французький «Діоген» у віці 72 років перетнув Атлантичний океан у діжці
    Чоловік 122 дні мандрував океаном у діжці 

    Колишній військовий прийняв рішення самостійно перетнути океан, дрейфуючи течіями

    72-річний француз Жан-Жак Савін оголосив про успішне завершення своєї подорожі Атлантикою у сталевій діжці.

    Як повідомляє AFP, відповідну заяву мандрівник відіслав у ЗМІ емейлом, додавши свій GPS.

    «Після 122 днів і дев'яти годин, меридіан позиціонує мене в Карибському морі. Переправа закінчена. Дякую всім»,- написав він, додавши світлину.

    «Перетинання Атлантики є успішним»,- резюмує Жан-Жак Савін. Наразі діжка дрейфує до Флориди, де мандрівник збирається завершити подорож.

    Колишній військовий прийняв рішення самостійно перетнути океан, дрейфуючи течіями. Натхненням цієї ідеї була подорож швейцара Алена Бомбарда, який у 1952 році один переправився через Атлантику на гумовому човні.

    Свою подорож Жан-Жак Савін розпочав 26 грудня з острова Ель-Йерро на Канарських островах. Його бочка має довжину 3 метри та діаметр 2,1 м.

     

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