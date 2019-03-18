ФРН: Відтермінування виходу Великої Британії із ЄС викликає суперечки



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Хельге Браун висловив переконання, що Брюсселю і Лондону вдасться знайти компроміс щодо британського виходу із ЄС до виборів у травні

Італія може заблокувати пролонгацію дії статті 50 про вихід Великої Британії із ЄС Італія може заблокувати пролонгацію дії статті 50 про вихід Великої Британії із ЄС

Очільник апарату канцлера ФРН заявив, що питання можливого відтермінування виходу Великої Британії із ЄС не позбавлене суперечок.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Хельге Брауна, такі країни як Італія можуть заблокувати відтермінування реалізації статті 50 Лісабонської угоди 29 березня.

Окрім того, очільник апарату глави німецького уряду висловив думку, що участь Великої Британії в виборах до парламенту ЄС в травні була б дивною для самих британців. Як наслідок, Хельге Браун висловив переконання, що Брюсселю і Лондону вдасться знайти компроміс щодо британського виходу із ЄС до цих виборів.

Як відомо, у травні відбудуться вибори до Європарламенту, тож при відтермінуванні Brexit Велика Британія матиме взяти в них участь.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.