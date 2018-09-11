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    Генпрокуратура знову внесе у Раду подання на Вілкула і Колєснікова

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    Борис Колесников і Олександр Вілкул&nbsp; - Генпрокуратура знову внесе у Раду подання на Вілкула і Колєснікова
    Борис Колесников і Олександр Вілкул 

    Екс-главу Дніпропетровської ОДА Вілкула підозрюють у земельних махінаціях, а Колесникова - у зловживанні службовим становищем на посаді голови Агентства держмайна

    Генпрокурор Юрій Луценко має намір на поточній сесії парламенту повторно внести подання про зняття недоторканості з народних депутатів Олександра Вілкула, Олександра Пономарьова, Дмитра Колєснікова і Сергія Дунаєва.

    Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.net.

    «На цю сесію ВР подам всіх тих чотирьох депутатів, якщо колеги з САП не внесуть ще когось», - сказав Луценко.

    Разом з тим він підкреслив, що з 8 депутатів, з яких була знята недоторканість за його поданням, слідство щодо п'ятьох закінчено, по одному закрито, а по двох слідство перебуває на завершуючій стадії.

    Як повідомлялося, на минулій сесії Регламентний комітет ВР повернув Голові Верховної Ради Андрію Парубію подання на зняття недоторканості з депутатів від Опозиційного блоку Олександра Вілкула, Дмитра Колєснікова, Сергія Дунаєва, а також подання на депутата з групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

    Луценко 25 травня вніс подання на Вілкула і Колесникова. Екс-главу Дніпропетровської ОДА Вілкула підозрюють у земельних махінаціях, а Колесникова - у зловживанні службовим становищем на посаді голови Агентства держмайна. Дунаєва ГПУ підозрює у декларуванні недостовірної інформації. Подання на Пономарьова було внесено через перешкоджання роботі журналістів.

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