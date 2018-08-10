Гірники закликають Гройсмана не обмежуватися заміною гендиректора «Первомайськвугілля»



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Незалежна профспілка гірників України чекає від Гройсмана реальних дій в галузі

Незалежна профспілка гірників України схвалює рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана взяти під особистий контроль вирішення проблем вуглевидобувної галузі України і вимагає не обмежуватися зміною гендиректора в Первомайську, а взяти на системний контроль питання розвитку галузі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Незалежна профспілка гірників України вітає рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана взяти під особистий контроль вирішення проблем вуглевидобувної галузі України. Саме час, тому що ситуація на «Первомайськвугіллі» показує всю глибину проблем гірників», - зазначив Волинець, звернувшись до глави уряду: «Думаєте, на інших шахтах немає проблем?».

«Недотримання безпеки умов праці, технічне оснащення часів глибокого совка, некомпетентне управління, розкрадання бюджетних коштів, постійна заборгованість перед шахтарями і дотації, дотації, дотації - це фактично типові, щоденні ознаки звичної роботи державних шахт. Не віримо більше нікому!» - написав він.

Незалежна профспілка гірників України, за словами Волинця, вимагає від прем'єра не обмежуватися зміною гендиректора в Первомайську, а взяти на системний контроль питання розвитку вуглевидобувної галузі.

Нагадаємо, за інформацією УНІАН, Гройсман вирішив взяти під особистий контроль ситуацію у вугільній галузі. Прем'єр погодив призначення нового генерального директора ДП «Первомайськвугілля», яке навесні в результаті техногенної катастрофи на шахті «Золоте» опинилося під загрозою зникнення.

«Гройсман залишився вкрай незадоволений цією ситуацією і використанням коштів, які Кабмін виділив на запобігання техногенної катастрофи», - зазначило джерело в Кабміні.