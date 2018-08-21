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    Глава Центробанку РФ не вірить в ріст російської економіки більше 2%

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    Глава Центробанку РФ не вірить в ріст російської економіки більше 2%

    Набіуліна заявила, що попередня модель економічного розвитку РФ себе повністю вичерпала

    Керівник Центрального банку РФ Ельвіра Набіуліна в інтерв’ю для американського видання The Wall Street Journal заявила, що не вірить в ріст економіки країни більше, ніж 2% ВВП протягом наступних років.

    При цьому, за її словами, дива не станеться навіть, якщо ціна на нафту досягне позначки в 100 доларів за барель.

    Набіуліна заявила, що попередня модель економічного розвитку РФ себе повністю вичерпала.

    Зі свого боку президент РФ Володимир Путін в своїх травневих указах поставив завдання щодо гарантування росту економіки РФ в 2018-2024 роках на рівні, який не буде менший середньосвітового.

    В 2018 році цей показник складає 3,9%. Планується забезпечити відповідне економічне зростання в РФ за допомогою масштабного проекту державного інвестування в інфраструктуру на суму в майже 7 трлн. рублів.

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