Глава Центробанку РФ не вірить в ріст російської економіки більше 2%



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Набіуліна заявила, що попередня модель економічного розвитку РФ себе повністю вичерпала

Керівник Центрального банку РФ Ельвіра Набіуліна в інтерв’ю для американського видання The Wall Street Journal заявила, що не вірить в ріст економіки країни більше, ніж 2% ВВП протягом наступних років.

При цьому, за її словами, дива не станеться навіть, якщо ціна на нафту досягне позначки в 100 доларів за барель.

Набіуліна заявила, що попередня модель економічного розвитку РФ себе повністю вичерпала.

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін в своїх травневих указах поставив завдання щодо гарантування росту економіки РФ в 2018-2024 роках на рівні, який не буде менший середньосвітового.

В 2018 році цей показник складає 3,9%. Планується забезпечити відповідне економічне зростання в РФ за допомогою масштабного проекту державного інвестування в інфраструктуру на суму в майже 7 трлн. рублів.