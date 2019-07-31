Глава МВС Румунії подав у відставку через убивство двох дівчат



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Глава МВС Румунії Ніколає Мога подав у відставку

Мога подав у відставку через шість днів після затвердження його міністром внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ Румунії Ніколає Мога подав у відставку на тлі жорстокого вбивства двох дівчат і скандалу з несвоєчасним реагуванням правоохоронних органів.

«Після бесіди з прем'єр-міністром я прийняв рішення подати у відставку. Розслідування триває, і я сподіваюся на об'єктивну і професійну роботу співробітників МВС. Необхідно зробити все можливе, щоб подібні трагедії не повторювалися», - заявив Мога на брифінгу в Бухаресті.

Таким чином, Мога подав у відставку через шість днів після затвердження його міністром внутрішніх справ.

Декількома днями раніше в містечку Каракал повіту Олт була жорстоко вбита 15-річна дівчинка. Вона встигла повідомити про напад на неї до служби порятунку «112», але правоохоронці не зреагували належним чином, і дівчинку не вдалося врятувати.

Того ж таки дня вбивцю було затримано, і він зізнався у скоєнні ще одного такого злочину. У тому випадку жертвою стала 18-річна дівчина з того ж таки міста, яку в квітні було оголошено безвісти зниклою.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив в зв'язку з цим, що моральну відповідальність за загибель двох дівчат несуть правоохоронні органи.

Слідчі дії тривають. Тим часом понад 100 тисяч громадян Румунії підписалися під петицією з вимогою повернути для вбивць і гвалтівників смертну кару, яку було скасовано 1990 року.