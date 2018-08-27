Глава МЗС Канади Христя Фріланд завтра прибуде у Київ

Фріланд проведе низку зустрічей з керівництвом України та міністрами

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд 28-29 серпня 2018 відвідає Україну з робочим візитом.

«Метою візиту є підтримка українсько-канадського політичного діалогу. Очікується обговорення питань взаємодії на міжнародній арені, зокрема щодо протидії російській агресії та подальшого зміцнення особливого партнерства», - повідомляє прес-служба МЗС України в понеділок.

У дипломатичному відомстві зазначили, що 28 серпня передбачено проведення переговорів і спільної прес-конференції міністрів закордонних справ України та Канади.

Також передбачено зустрічі Фріланд із керівництвом держави та керівниками низки міністерств.

Глава МЗС Канади також візьме участь у пленарному засіданні XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

У канадський парламент Христю Фріланд обрали 25 листопада 2013. У листопаді 2015 року Фріланд вперше стала міністром – очолила міністерство міжнародної торгівлі Канади. Саме за пані Фріланд-міністра було завершено процес підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою в липні 2016 року.

Освіта Христі Фріланд має доволі опосередкований стосунок до того, чим вона нині займається. Вона отримала ступінь бакалавра мистецтв з російської історії та літератури в Гарвардському університеті і в 1993 році ступінь магістра досліджень зі славістики в коледжі Святого Антонія в Оксфордському університеті.

48-річна Христина Фріланд – донька адвокатів Дональда Фріланда і Галини Хом'як-Фріланд (1946–2007), українки за походженням, яка народилася в німецькому таборі для переміщених осіб у родині українців Михайла і Олександри Хом’як.

Фріланд одружена з Гремом Боулі, британським письменником і репортером The New York Times, і має трьох дітей – двох дівчаток і хлопчика, яким дали українські імена – Наталка, Галя та Іван. З ними вона спілкується українською, а також, окрім англійської, знає французьку, польську, італійську та російську мови.

Христя Фріланд шанує українські традиції розповідала у Twitter, що колядувала з родичами та друзями на православне Різдво.