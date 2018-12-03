Глава Пентагону прокоментував агресію РФ в Керченській протоці



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Джеймс Меттіс

Меттіс заявив, що росіяни зневажливо порушили договір 2003 року з Україною

Глава Пентагону Джеймс Меттіс, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Каліфорнії, прокоментував агресію Росії в Азовському морі.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Він зазначив, що Путін порушив договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

«Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Сполучені Штати повністю виконують свої зобов’язання. В Європі немає нових ракет США, але є нові російські ракети. Договір, який поважає тільки одна сторона, не може бути ефективним і не захистить нас. Тож ми відновимо наші зусилля з контролю над озброєнням, але справа за Росією», - сказав він.

Меттіс додав, що про ескалацію в Керченській протоці також свідчить зневага та порушення росіянами договору 2003 року.

«Про це також свідчить нахабна зневага та порушення росіянами договору 2003 року з Україною, що дозволив російським та українським кораблям вільно проходити через Керченську протоку, цей договір було нахабно порушено минулими вихідними», - сказав він.