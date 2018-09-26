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    Глава Пентагону заявив про значну ядерну загрозу з боку Росії

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    Глава Пентагону заявив про значну ядерну загрозу з боку Росії

    «Ядерну війну не можна виграти, тому її ніколи не можна вести», - зазначив Джеймс Меттіс

    Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ядерна загроза виходить від трьох країн, а саме від Росії, в меншій мірі від Китаю і КНДР.

    Про це він сказав, виступаючи у Військовому інституті Вірджинії, повідомляється на сайті Пентагону.

    Меттіс сказав, що питання про ядерну загрозу часто обговорюється, і про нього багато говорять. «І це реальна загроза, і ми з нею стикаємося. Ядерну війну не можна виграти, тому її ніколи не можна вести», - зазначив він.

    Глава Пентагону підкреслив, що саме це стримує сторони конфліктів від застосування ядерної зброї. За його словами, хто використовує її, той зіштовхнеться з «найгіршими наслідками».

    У лютому була опублікована ядерна доктрина США, в якій Росія і Китай були визначені найнебезпечнішими супротивниками. На думку Вашингтона, Москва і Пекін порушили договори щодо скорочення ядерної зброї. У зв'язку з цим, Пентагон планує модернізувати своє озброєння.

    Також в доктрині зазначено, що у американської сторони є право на превентивний ядерний удар у відповідь на атаку неядерним озброєнням. Крім того, США мають намір створити малопотужні ядерні бомби.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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