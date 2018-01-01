Голова ЦРУ розповів про переговори зі спецслужбами Росії
- Сьогодні, 21:46
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Керівники трьох основних розвідувальних відомств Росії днями відвідали Вашингтон для консультацій
У переговорах представників американської розвідки з російськими спецслужбами не було нічого недоречного, заявив директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео.
У листі до лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, який вимагав пояснень з цього приводу, Помпео 1 лютого написав, що на зустрічі обговорювали «низку непростих питань».
«Коли такі зустрічі відбуваються, ви й американський народ можете бути впевнені, що ми розглядаємо дуже складні теми, в яких американські й російські інтереси не збігаються. Жодна зі сторін не соромиться висловлювати занепокоєння, пов’язане з нашими розвідувальними відносинами й інтересами наших країн. Ми енергійно захищаємо Америку на цих зустрічах і не обмежуємо себе у висловлювання», – написав Помпео.
Напередодні стало відомо, що керівники трьох основних розвідувальних відомств Росії днями відвідали Вашингтон для консультацій з американськими колегами.
Візити пройшли за кілька днів до того, як адміністрація президента Дональда Трампа опублікувала так звану «кремлівську доповідь».