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    Голова ЦРУ розповів про переговори зі спецслужбами Росії

    Керівники трьох основних розвідувальних відомств Росії днями відвідали Вашингтон для консультацій
    У переговорах представників американської розвідки з російськими спецслужбами не було нічого недоречного, заявив директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео. У листі до лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, який вимагав пояснень з цього приводу, Помпео 1 лютого написав, що на зустрічі обговорювали «низку непростих
    • Сьогодні, 21:46
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    <span>Майк Помпео</span>
    Майк Помпео

    Керівники трьох основних розвідувальних відомств Росії днями відвідали Вашингтон для консультацій

    У переговорах представників американської розвідки з російськими спецслужбами не було нічого недоречного, заявив директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео.

    У листі до лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, який вимагав пояснень з цього приводу, Помпео 1 лютого написав, що на зустрічі обговорювали «низку непростих питань».

    «Коли такі зустрічі відбуваються, ви й американський народ можете бути впевнені, що ми розглядаємо дуже складні теми, в яких американські й російські інтереси не збігаються. Жодна зі сторін не соромиться висловлювати занепокоєння, пов’язане з нашими розвідувальними відносинами й інтересами наших країн. Ми енергійно захищаємо Америку на цих зустрічах і не обмежуємо себе у висловлювання», – написав Помпео.

    Напередодні стало відомо, що керівники трьох основних розвідувальних відомств Росії днями відвідали Вашингтон для консультацій з американськими колегами.

    Візити пройшли за кілька днів до того, як адміністрація президента Дональда Трампа опублікувала так звану «кремлівську доповідь».

    Росія Адміністрація Президента США ЦРУ
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