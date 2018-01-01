Голова Держкіно Іллєнко пояснив видачу премій його кузині

Голова Держкіно обіцяє оскаржити дії НАЗК у судовому порядку

Голова Держкіно Пилип Іллєнко обіцяє оскаржити у судовому порядку дії НАЗК, яке підозрює його у конфлікті інтересів через премію двоюрідної сестри. Про це голова Держкіно Пилип Іллєнко написав у Facebook. «Чинне законодавство України щодо державної служби та запобігання корупції не визначає двоюрідних братів і сестер близькими особами і не



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Пилип Іллєнко

Голова Держкіно обіцяє оскаржити дії НАЗК у судовому порядку

Голова Держкіно Пилип Іллєнко обіцяє оскаржити у судовому порядку дії НАЗК, яке підозрює його у конфлікті інтересів через премію двоюрідної сестри.

Про це голова Держкіно Пилип Іллєнко написав у Facebook.

«Чинне законодавство України щодо державної служби та запобігання корупції не визначає двоюрідних братів і сестер близькими особами і не містить заборон щодо їх роботи в підпорядкування одне одному. Більше того, жодний закон навіть не містить визначення такого ступеня родинного зв’язку як двоюрідний брат або сестра, чи кузен або кузина. Законом також не визначено, що перебування у такому родстві може означати наявність конфлікту інтересів», – написав він.

За його словами, з Марією Іллєнко він ніколи не проживав разом. Вони не вели спільного господарства, ніколи не мали спільної власності, не займалися спільно бізнесом. Згідно електронної декларації за 2016 рік, дохід отриманий Марією Іллєнко (включно з податками), склав 112 345 грн разом з преміями.

Як нагадав керівник Держкіно, Марія Іллєнко отримувала премії, але на загальних підставах, так само як і інші керівники структурних підрозділів Держкіно, в порядку, що визначений відповідним положенням про преміювання за поданням керівника управління. Ніяких «окремих» премій вона не отримувала.

«Відповідний запит НАЗК надіслало ще на початку вересня цього року. Тоді ж ми надіслали всі необхідні письмові пояснення і аргументацію правової позиції Держкіно», – додав Іллєнко.

Голова Держкіно обіцяє оскаржити дії НАЗК у судовому порядку.