Голова Хмельницької облдержадміністрації пішов у відставку

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Голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнічук

Посадовець запевнив, що залишиться у політиці

Голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнічук заявив, що залишає посаду.

Про це сьогодні ввечері він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я йду з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Ці два роки були дуже важливими в моєму житті... За результатами моніторингу Міністерства регіонального розвитку за 2017 рік Хмельниччина посіла дев’яте місце в Україні. За два роки область стала політично стабільною», – написав він.

Посадовець запевнив, що залишиться у політичному житті, «і ми з вами разом зробимо ще багато для поступального розвитку нашої держави».

За інформацією джерел місцевого видання «Незалежний громадський портал», заяву на звільнення Корнійчук написав сьогодні.

«У понелідок під час планової наради голова ОДА роздав підлеглим доручення на поточний тиждень. У четвер, 17 травня мав їхати до Кабміну вирішувати питання щодо реконструкції дороги у Летичівському районі, де вже півроку китайська фірма, яка перемогла на тендері, не виконує жодних робіт», – повідомив один із посадовців облдержадміністрації.

Крім цього, вказує ЗМІ, заява Корнійчука збіглася у часі з нинішнім засіданням Кабінету міністрів України. Саме цей орган деякий час не давав погодження на нову кандидатуру на посаду голови Хмельницької ОДА, депутата Хмельницької обласної ради від партії «За конкретні справи» Вадима Лозового.