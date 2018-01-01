Голова ОБСЄ сказав, що потрібно для мирного врегулювання на Донбасі

Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом

Для досягнення мирного врегулювання ситуації на Донбасі всі сторони мають виконувати свої зобов'язання.Про це заявив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, діючий голова ОБСЄ Анджеліно Альфано журналістам у Маріуполі. Про це повідомляє прес-служба міськради. «Для мене неприпустимо, щоб в Україні, в серці Європи,



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Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом

Для досягнення мирного врегулювання ситуації на Донбасі всі сторони мають виконувати свої зобов'язання.

Про це заявив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, діючий голова ОБСЄ Анджеліно Альфано журналістам у Маріуполі.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

«Для мене неприпустимо, щоб в Україні, в серці Європи, відбувалися речі, які ми зараз спостерігаємо на Донбасі. Я вважаю, що кожний повинен виконувати свої зобов'язання для досягнення мирного врегулювання ситуації. Саме в цьому контексті і з цими переконаннями я починаю свою діяльність як діючий голова ОБСЄ», - підкреслив Альфано.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував Альфано за те, що він починає роботу на посаді голови ОБСЄ з відвідування нашої країни і особисто побачив, як живе країна в умовах конфлікту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом. Його супроводжував український колега Павло Клімкін.