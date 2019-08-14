Головний лісник Житомирщини написав Зеленському щодо бурштинових схем



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Керівник Житомирського обласного управління лісгоспу подав у відставку на вимогу Зеленського

Житомирський чиновник написав відкритого листа Зеленському

Керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський написав заяву про звільнення на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Заяву Курінський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Прошу Вас звільнити мене за угодою сторін», — йдеться в документі.

У заяві вказана дата 12 серпня. Зазначається, що він вирішив звільнитися після того, як до цього Курінського закликав президент України Володимир Зеленський.

Крім того чиновник написав відкритого листа главі держави і заявив, що мав виступити 12 серпня на нараді за участю Зеленського, однак не зміг цього зробити.

У цьому листі Курінський заявляє, що президента ввели в оману, коли той на нараді в Олевську заявив про причетність Курінського до бурштинових схем. При цьому Курінський виклав у листі власне бачення проблем лісової галузі.

Раніше президент України Володимир Зеленський вимагав звільнення керівників поліції у 9-районах та очільників Служби безпеки України у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через бурштинові схеми.

На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.