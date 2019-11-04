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    Гончарук анонсував зменшення кількості держслужбовців на 10%

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    Олексій Гончарук анонсував зменшення на 10% кількості держслужбовців - Гончарук анонсував зменшення кількості держслужбовців на 10%
    Олексій Гончарук анонсував зменшення на 10% кількості держслужбовців

    В наступному році уряд зменшить на 10%, а то й більше відсотків кількість державних службовців

    Побажання президента України Володимира Зеленського зменшити витрати на фінансування державних чиновників на 10% закладено в проекті державного бюджету на наступний рік.

    Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі «Свобода слова» на ICTV.

    За словами глави уряду, всі необхідні кроки для цього вже прораховані.

    «Ми передбачаємо, що в наступному році ми зменшимо на 10%, а то й більше відсотків кількість державних службовців; кількість функцій зменшаться ще на більший відсоток. Але головну економію ми передбачаємо за рахунок IT-інструментів, тобто сучасних баз данних, які дозволять нам економити час і мати більш точні дані», - заявив Гончарук.

    Він зазначив, що у наступному році має з'явитися єдина централізована база даних.

    «Ми будемо бачити, які соціальні категорії корелюють між собою і яким чином, щоб планувати державну політику, робити притомні нормальні розрахунки», - зазначив прем'єр-міністр України.

    фінансування уряд Олексій Гончарук
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