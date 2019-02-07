Google вже видаляє посилання на заборонені в Росії сайти



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З листопада 2017 року посилання на сайти, що потрапили до реєстру Роскомнагляду, зобов'язані видаляти зі своєї видачі і пошуковики

Роскомнагляд веде список сайтів, доступ до яких російські провайдери зобов'язані обмежувати

Американський пошуковик Google почав видаляти з результатів пошуку посилання на сайти, які заборонені в Росії.

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на інформацію співробітника крупної інтернет-компанії.

Зазначається, що Роскомнагляд веде список сайтів, доступ до яких російські провайдери зобов'язані обмежувати. В цей реєстр потрапляють сайти, що містять заклики до екстремізму, пропаганду суїцидів і порнографію, що рекламують наркотики, азартні ігри без ліцензії, а також піратські сайти, доступ до яких обмежено Росії назавжди.

З листопада 2017 року посилання на сайти, що потрапили до реєстру, зобов'язані видаляти зі своєї видачі і пошуковики.

Раніше повідомлялося, що спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін доручив запросити до Держдуми представника компанії Google і донести до нього позицію Росії про неприпустимість позначення «російського» Криму як території України.