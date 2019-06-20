Грицак: СБУ торік запобігла 28 масштабним терактам



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У 2018 році Служба безпеки України попередила 28 терористичних актів, жертвами яких могли стати сотні мирних громадян

Слідчі СБУ розслідували кримінальні провадження стосовно 176 громадянин Російської Федерації, серед яких терористи й шпигуни.

Про це повідомив Голова СБУ Василь Грицак в інтервʼю РБК.

«З лютого 2014 року по теперішній час нашими слідчими розслідувалися кримінальні провадження стосовно 176 громадянин Російської Федерації: 10 за звинуваченням у шпигунстві, а решта - за злочини проти основ національної безпеки та терористичну діяльність. При цьому, до суду було передано обвинувальні акти на 70 росіян, з яких стосовно 43 осіб справи ще розглядаються судом, а 27 чоловік уже засуджено», - сказав Грицак.

За його словами, крім цього, 76 російських терористів оголошено у розшук, у тому числі такі одіозні постаті як Гіркін, Безлєр, Бородай, Пореченков та інші.

Грицак не зміг дати точну відповідь про кількість заарештованих громадян РФ, бо це питання Генеральної прокуратури України, оскільки саме там акумулюється інформація органів досудового розслідування ДБР, СБУ та МВС України.

Грицак також повідомив, що тільки у 2018 році Служба безпеки України попередила 28 терористичних актів, жертвами яких могли стати сотні мирних громадян. «ФСБ і ГУ ГШ ЗС РФ фактично змагаються між собою у роздмухуванні міжконфесійної ворожнечі в Україні, інспіруванні сепаратно-федералістичних настроїв серед національних меншин, штучного загострення мовного питання як приводу для підбурювання соціального незадоволення та інспірування протестних заходів. У минулому році завдяки роботі СБУ вдалося зірвати 70 подібних спроб, за кожною з яких видно «вуха» російських спецслужб».

Крім того, СБУ протягом 2018 року Служба заблокувала понад 100 інформаційних сайтів, більшість яких позиціонувала себе як патріотично-українські, але адмініструвалася з території РФ. Всі вони були спрямовані на створення нових та поглиблення вже існуючих ліній розлому в українському суспільстві, сказав він.