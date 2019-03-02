Громада церкви, в якій служив батько Онуфрія, проголосувала за перехід до єдиної церкви



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Храм на честь Іоанна Богослова в селі Бережонка

За перехід до Православної церкви висловилася більшість учасників зборів

У Чернівецькій області збори церковної громади завершилися бійкою між двома священиками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці, інцидент стався у суботу в селі Бережонка Вижницького району, під час зборів парафії церкви святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, яка вирішила перейти з підпорядкування колишньої Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Місцеві жителі повідомили, що сьогодні на зборах церковної громади були присутніми 192 мешканці Бережонки. Рішення про перехід було ухвалене 164 голосами учасників зборів. Водночас «проти» проголосували 18 осіб, а «утримались» десятеро.

На збори також приїхали прихильники колишньої УПЦ МП з сусідніх сіл – Замостя, Мілієве, Коритне. Вони виступили проти переходу церкви до ПЦУ. Під час зібрання парафії виник конфлікт між священиком церкви Івана Богослова отцем Миколаєм та благочинним Вижницького району Іллею Кнігніцьким.

Отець Миколай звинуватив благочинного в тому, що він навмисне підбурює людей і є розкольником. Пізніше він ударив Іллю Кнігніцького, внаслідок чого той отримав травми обличчя.

На місці інциденту працюють співробітники Національної поліції. Наразі це вже 14-та церква у Чернівецькій області, яка ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України. Загалом у регіоні приблизно 400 церков підпорядковуються колишній УПЦ МП.

Зазначимо, у січні 2016 року керівник колишньої Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій відвідав храм на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова села Бережонка Вижницького району Чернівецької області, де довгі роки служив його батько, протоієрей Володимир Іванович Березовський. Про це повідомляв інформаційний відділ церкви.

Онуфрій народився у Коритному Вижницького району Чернівецької області.