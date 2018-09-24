Гройсман доручив перевірити забудовників



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В Україні перевірять будівельні компанії на предмет сплати податків

Глава уряду Володимир Гройсман доручив провести перевірки забудовників на предмет сплати податків. Про це він сказав на форумі представників органів місцевого самоврядування в Тернополі, повідомляє прес-служба Кабміну в понеділок, 24 вересня.

«Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на проведенні фіскальних перевірок будівельних компаній на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а також чіткого виконання законодавства про працю», - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Гройсман, зараз в будівельній галузі проглядається погана тенденція, коли будуються тисячі квадратних метрів житла, при цьому не зводяться об'єкти соціальної інфраструктури - дитячі садки, школи, неналежним чином сплачуються податки.

«Буде доручення ДФС почати тотальні перевірки забудовників на предмет сплати податків до бюджетів всіх рівнів», - сказав він.