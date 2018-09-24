  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гройсман доручив перевірити забудовників

    • Розсилка
    Гройсман доручив перевірити забудовників

    В Україні перевірять будівельні компанії на предмет сплати податків

    Глава уряду Володимир Гройсман доручив провести перевірки забудовників на предмет сплати податків. Про це він сказав на форумі представників органів місцевого самоврядування в Тернополі, повідомляє прес-служба Кабміну в понеділок, 24 вересня.

    «Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на проведенні фіскальних перевірок будівельних компаній на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а також чіткого виконання законодавства про працю», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначив Гройсман, зараз в будівельній галузі проглядається погана тенденція, коли будуються тисячі квадратних метрів житла, при цьому не зводяться об'єкти соціальної інфраструктури - дитячі садки, школи, неналежним чином сплачуються податки.

    «Буде доручення ДФС почати тотальні перевірки забудовників на предмет сплати податків до бюджетів всіх рівнів», - сказав він.

    Читайте також
    Володимир Гройсман ДФС податки будівництво житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ