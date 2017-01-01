Гройсман хоче збільшити вдвічі товарообіг між Україною та Грузією

Товарообіг може зрости до $1 млрд на рік - із нинішніх майже $500 млн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на збільшення товарообігу між Україною та Грузією з майже $500 млн до $1 млрд на рік. Про це він написав у Twitter у понеділок, перебуваючи з офіційним візитом у Грузії. «Ми можемо наростити наш товарообіг до $1 млрд на рік - із нинішніх майже $500 млн», - зазначив Гройсман. Він



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Товарообіг може зрости до $1 млрд на рік - із нинішніх майже $500 млн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на збільшення товарообігу між Україною та Грузією з майже $500 млн до $1 млрд на рік. Про це він написав у Twitter у понеділок, перебуваючи з офіційним візитом у Грузії.

«Ми можемо наростити наш товарообіг до $1 млрд на рік - із нинішніх майже $500 млн», - зазначив Гройсман.

Він підкреслив, що Україна та Грузія єдині в необхідності посилювати взаємодію в аграрному секторі, енергетиці, туризмі, транспорті, обміні досвідом реформ.

Як повідомлялося, 18 липня 2017 року президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Грузії Гіорги Квірікашвілі заявили про прагнення до збільшення товарообігу між двома країнами в найближчій перспективі до $1 млрд щонайменше.