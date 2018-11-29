Гройсман і Меркель проводять зустріч у Берліні
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Теми переговорів Гройсмана в Берліні – російська агресія та економіка
У Берліні розпочалася зустріч прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Зранку глава українського уряду провів зустріч із міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайєром, з ким вони обговорили енергетичні питання.
Раніше очільник українського уряду розповів журналістам про зміст розмов з президентом Бундестагу та віце-прем'єром, міністром фінансів ФРН Олафом Шольцем, а також про заплановані переговори з канцлером Ангелою Меркель, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром та главою МЗС Хайко Маасом.
«Темою номер один є агресія Росії, те, що відбулося в Азові, про долю полонених моряків», - сказав Гройсман.
В умовах відвертої агресії Україна повинна мобілізувати весь світ, зазначив він. Прем'єр звернув увагу на те, що спробами окупації Азова, блокуванням протягом місяців суден, які йдуть в та з Бердянська, Маріуполя з продукцією, що постачається на ринки світу, в тому числі в Німеччину, Росія перешкоджає торгівлі.
«Це жорстка економічна агресія», - говорить він.