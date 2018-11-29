Гройсман і Меркель проводять зустріч у Берліні



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Ангела Меркель і Володимир Гройсман зустрілись у Берліні

Теми переговорів Гройсмана в Берліні – російська агресія та економіка

У Берліні розпочалася зустріч прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зранку глава українського уряду провів зустріч із міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайєром, з ким вони обговорили енергетичні питання.

Прем’єр-міністр України перебуває у Німеччині з дводенним робочим візитом.

Раніше очільник українського уряду розповів журналістам про зміст розмов з президентом Бундестагу та віце-прем'єром, міністром фінансів ФРН Олафом Шольцем, а також про заплановані переговори з канцлером Ангелою Меркель, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром та главою МЗС Хайко Маасом.

«Темою номер один є агресія Росії, те, що відбулося в Азові, про долю полонених моряків», - сказав Гройсман.

В умовах відвертої агресії Україна повинна мобілізувати весь світ, зазначив він. Прем'єр звернув увагу на те, що спробами окупації Азова, блокуванням протягом місяців суден, які йдуть в та з Бердянська, Маріуполя з продукцією, що постачається на ринки світу, в тому числі в Німеччину, Росія перешкоджає торгівлі.

«Це жорстка економічна агресія», - говорить він.