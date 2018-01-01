Гройсман їде в Тернопільську область
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У Кабміні не повідомили про програму візиту Гройсмана
У п’ятницю, 26 січня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
«26 січня 2018 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку в Тернопільську область», - йдеться у повідомленні.
Про програму візиту Гройсмана на Тернопільщину прес-служба Кабміну не інформує
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