Гройсман їде в Тернопільську область

У Кабміні не повідомили про програму візиту Гройсмана

У п’ятницю, 26 січня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. «26 січня 2018 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку в Тернопільську область», - йдеться у повідомленні.