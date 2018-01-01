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    Гройсман їде в Тернопільську область

    У Кабміні не повідомили про програму візиту Гройсмана
    У п’ятницю, 26 січня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.  «26 січня 2018 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку в Тернопільську область», - йдеться у повідомленні.
    • Сьогодні, 08:47
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    У Кабміні не повідомили про програму візиту Гройсмана

    У п’ятницю, 26 січня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область.

    Про це повідомляє прес-служба Кабміну. 

    «26 січня 2018 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку в Тернопільську область», - йдеться у повідомленні.

    Про програму візиту Гройсмана на Тернопільщину прес-служба Кабміну не інформує

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