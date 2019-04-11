Гройсман не збирається йти у відставку після виборів президента



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Володимир Гройсман 11 квітня взяв участь в роботі Київського безпекового форуму Фото: Кабмін

Прем'єр сказав, що не зважає на президентські рейтинги, і запропонував дочекатися офіційних результатів виборів від ЦВК

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не збирається у відставку до виборів Верховної Ради.

«Вибори президента - не привід для відставки прем'єра», - сказав він у коментарі LB.ua в кулуарах Київського форуму безпеки.

«Думаю, ми будемо працювати до жовтня», - додав Гройсман.

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він до заміни частини міністрів за президентською квотою, Гройсман сказав, що це право голови держави, яке водночас має бути підтверджене парламентом.

При цьому він сказав, що не зважає на президентські рейтинги, і запропонував дочекатися офіційних результатів виборів від Центрвиборчкому.

Нагадаємо, Гройсман очолює уряд України з квітня 2016 року.

На виборах президента України в 2019 році Гройсман підтримав Петра Порошенка, який вийшов у другий тур, але, зважаючи на останні соціологічні опитування, може програти вибори Володимиру Зеленському.

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