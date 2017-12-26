Гройсман: Парасюка треба позбавити депутатських повноважень

Прем'єр засуджує поведінку Парасюка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засуджує поведінку народного депутата Володимира Парасюка та вважає, що його треба позбавити недоторканності та притягнути до відповідальності. Таку думку він висловив на зустрічі з ветеранами підприємства «Азовсталь» в рамках робочої поїздки у м. Маріуполь, відповідаючи на запитання громадян



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Володимир Парасюк

Прем'єр засуджує поведінку Парасюка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засуджує поведінку народного депутата Володимира Парасюка та вважає, що його треба позбавити недоторканності та притягнути до відповідальності. Таку думку він висловив на зустрічі з ветеранами підприємства «Азовсталь» в рамках робочої поїздки у м. Маріуполь, відповідаючи на запитання громадян про те, чому Парасюк і досі є народним депутатом.

«Це великий сором, коли людна, уповноважена від держави, дозволяє собі таку поведінку. Я хочу сказати, що тут і слабкість в тому числі правоохоронної системи», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що зняти депутатську недоторканність з Парасюка може Верховна Рада, але якби такі питання вирішував уряд та прем’єр-міністр, то його б вже давно вирішили.

Як відомо, Парасюк неодноразово був причетний до скандалів. У вересні 2015 року він побив співробітника Служби безпеки України, який перебував при виконанні службових обов'язків, Василя Пісного. У березні 2016 року під час проведення акції на підтримку Надії Савченко депутат зірвав прапор Росії з будівлі Генерального консульства у Львові.

Згодом в офісі українського телеканалу Парасюк зчепився з Олександром Вілкулом, бо йому не сподобалися слова Вілкула про війну на Донбасі і події Революції Гідності.

Після цього між Парасюком і журналістом Андрієм Дзіндзя виник конфлікт в Бахмуті на Донеччині. Депутат намагався виламати двері в номер журналіста і погрожував йому. Також він спровокував напад на поліцейських на блокпосту Слов'янська. У нападі брали участь 40-45 осіб, в результаті інциденту постраждали 7 правоохоронців. Був у нього і конфлікт із керівником УДО Валерієм Гелетеєм.

Джерело: Укрінформ